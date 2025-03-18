В ХАМАС обвинили Нетаньяху в решении подвергнуть заложников "неизвестной судьбе"

REUTERS/Dawoud Abu Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и возглавляемое им правительство, приняв решение возобновить боевые действия в секторе Газа, взяли на себя ответственность за решение подвергнуть заложников "неизвестной судьбе".
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