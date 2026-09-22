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Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева

Фицо призвал ЕС заняться проблемами европейцев вместо поддержки Киева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях потребовал немедленно созвать внеочередной саммит Европейского союза из-за стремительного роста цен на автомобильное топливо .

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