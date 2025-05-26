Аналитик Эскобар: новый пакет санкций ЕС может затронуть российские активы

Бразильский эксперт Пепе Эскобар предположил, что в следующем пакете санкций, который будет введён Европейским союзом против России, может быть предусмотрена возможность незаконной конфискации российских активов для финансирования Украины.
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