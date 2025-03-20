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США надеются, что после переговоров в Саудовской Аравии по Украине удастся выйти на рамочное соглашение

США надеются, что после переговоров в Саудовской Аравии по Украине удастся выйти на рамочное соглашение

Раунд русско-американского диалога пройдет на уровне технических команд – Уотс.Вашингтон надеется, что переговоры, проходящие в Саудовской Аравии, помогут выработать рамочное соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

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