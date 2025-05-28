ШОК! Вот о чем договорились Трамп и Путин: для Украины скоро начнется страшное

Данная инициатива может быть интерпретирована как стремление к установлению нового мирового порядка, где Вашингтон, Москва и Пекин будут играть роль ключевых центров силы, подобно принципам имперской политики XIX столетия.
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