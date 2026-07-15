Политика как он...
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Политика как она есть

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Друлак: Сейчас начнется самая опасная фаза конфликта на Украине

Политолог Петр Друлак предупредил, что конфликт на Украине переходит в крайне опасную стадию. «Мы намного ближе, чем когда-либо, к серьезной эскалации», — заявил Друлак в интервью чешскому изданию Parlamentni listy.

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Комментарии
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Сергей Гуров
или не знают
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4 н.
Артур Будаев
Так не говорите! Действуйте!
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4 н.
Светлана Петрова
сколько идет война, так говорили, но только сейчас они всерьез взялись и помогать, и объединять Украину с Европой
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4 н.