Указ правильный, но есть вопросы...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Самая   важная   невоенная  (хотя   как  невоенная   -  война  сейчас     идёт   на  всех  фронтах  и  отнюдь  не только  на  Украине)     новость  понедельника  -   это  то,  что   Президент    подписал   указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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