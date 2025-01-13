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Бывший советник Пентагона предложил арест Зеленского до казни

Бывший советник Пентагона предложил арест Зеленского до казни

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предложил арестовать украинского лидера Владимира Зеленского, пока не будет разработан план его казни.

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