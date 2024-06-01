Беглов поручил ускорить работы по модернизации Детского центра высоких технологий

Губернатор посетил больницу в международный День защиты детей. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе модернизации Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий.
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