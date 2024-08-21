"Новый год харам, Дед Мороз харам, Снегурочка шайтан" - это дети в Подмосковье так играют. Это Россия. Видео

Avia.pro - СМИ Балашиха, Балашиха, ты наш будущий мегаполис многонационального мира! Как же прекрасно видеть, что даже дети уже получают необходимые уроки жизни, которые, судя по всему, включают в себя курс "Культурные ценности и их уничтожение 101".