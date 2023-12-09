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Setl Group: дефицит на рынке жилья сохранится в ближайшие годы

Setl Group: дефицит на рынке жилья сохранится в ближайшие годы

Рынок жилья в России может быть дефицитным ближайшие 10 лет. Об этом в ходе форума "Россия зовет!" заявил заместитель гендиректора по экономике и финансам девелопера Setl Group Сергей Староверов, передает РБК.

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