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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Венчурное подразделение Intel Capital обретёт самостоятельность и сменит названи...

Венчурное подразделение Intel Capital обретёт самостоятельность и сменит названи...

Венчурное подразделение Intel Capital обретёт самостоятельность и сменит названиеКак и большинство крупных корпораций технологического сектора, Intel уделяет особое внимание венчурным инвестициям, поддерживая перспективные сторонние разработки, которые ей в дальнейшем могут пригодиться.

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