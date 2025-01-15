Венчурное подразделение Intel Capital обретёт самостоятельность и сменит названи...

Венчурное подразделение Intel Capital обретёт самостоятельность и сменит названиеКак и большинство крупных корпораций технологического сектора, Intel уделяет особое внимание венчурным инвестициям, поддерживая перспективные сторонние разработки, которые ей в дальнейшем могут пригодиться.
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