Венчурное подразделение Intel Capital обретёт самостоятельность и сменит названи...

Венчурное подразделение Intel Capital обретёт самостоятельность и сменит названиеКак и большинство крупных корпораций технологического сектора, Intel уделяет особое внимание венчурным инвестициям, поддерживая перспективные сторонние разработки, которые ей в дальнейшем могут пригодиться.