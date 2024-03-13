Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

С 2012 года по программе посевных инвестиций фонд выделил около 1 млрд руб Мэр столицы Сергей Собянин выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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