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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

С 2012 года по программе посевных инвестиций фонд выделил около 1 млрд руб Мэр столицы Сергей Собянин выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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