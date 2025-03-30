Синдром «текстовой шеи»: чем опасен и как от него избавиться

С появлением в нашей жизни гаджетов изменилось очень многое, в том числе и нагрузка на организм. Ведь сидя перед монитором или листая ленту Инстаграма во время поездки в общественном транспорте, мы взваливаем на шею тяжелую ношу — постоянное поддержание головы под сильным углом.