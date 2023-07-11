БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Львов срывает «могилизацию»: идейных патриотов не осталось даже на Западной Украине

Львов срывает «могилизацию»: идейных патриотов не осталось даже на Западной Украине

Киеву придется требовать у Европы депортации украинцев, бежавших от боевых действий Дмитрий Родионов Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Иван Мезюхо Сергей Кулик Мобилизация на Украине может оказаться под угрозой.

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