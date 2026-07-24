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Царьград

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Под Череповцом нашли загадочные гигантские кольца идеальной формы

Под Череповцом нашли загадочные гигантские кольца идеальной формы

Инопланетяне или климат? В вологодских болотах исследуют таинственные «блюдца».В Вологодской области обнаружили гигантские кольца идеальной формы, которые находятся в глухих болотах Дарвинского заповедника.

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