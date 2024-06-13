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Священники объяснили, чего нельзя делать православным в интернете

Священники объяснили, чего нельзя делать православным в интернете

В современном мире интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого из нас. И как же вести себя в этом виртуальном пространстве, сохраняя свою веру и принципы? Священник Николай Савченко поделился важными навыками и принципами, которые помогут каждому православному христианину оставаться верным своим убеждениям и в интернете.

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