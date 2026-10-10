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ЕС гниет с Каллас: В МИД России оценили кадровые решения Евросоюза через античную мудрость

ЕС гниет с Каллас: В МИД России оценили кадровые решения Евросоюза через античную мудрость

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Европейская дипломатия переживает глубокий кризис руководства, связанный с назначением Каи Каллас на пост главы дипломатической службы объединения.

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