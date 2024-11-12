Главные причины всеобщей популярности женских порталов, функционирующих в режиме онлайн Тамара АрноОгромные массивы актуальной информации представлены сегодня в различных источниках, среди которых особого внимания заслуживают специализированные женские порталы, функционирующие в режиме онлайн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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