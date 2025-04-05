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В Британии задержали пять человек по делу о порче поля для гольфа Трампа

В Британии задержали пять человек по делу о порче поля для гольфа Трампа

Британские правоохранительные органы задержали ещё двоих человек по делу о порче поля для гольфа в Шотландии, которое принадлежит президенту США Дональду Трампу, сообщила местная газета The Scottish Sun со ссылкой на полицию.

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