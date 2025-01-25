Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки

Метаанализ провели специалисты Университета Южной Австралии. По результатам поиска в электронных базах данных Scopus, PsychINFO, CINAHL, EMBASE, Medline и PubMed они отобрали научные статьи об экспериментах по формированию здоровых привычек.
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