В РФ разработали дроны-ретрансляторы «Касатка», способные мимикрировать под ударные беспилотники «Герань».
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В РФ разработали дроны-ретрансляторы «Касатка», способные мимикрировать под ударные беспилотники «Герань».
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