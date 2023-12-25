Аналитик EGRAG CRYPTO прогнозирует рост XRP до $1,2

Известный аналитик EGRAG CRYPTO предсказал рост курса XRP на 94% до $1,2. Этот прогноз основан на ожидаемом прорыве критических уровней сопротивления, что готовит почву для потенциально краткосрочного ралли.
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