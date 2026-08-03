Владимир Михеев. Разочарованный Трамп, израильское лобби и пророчество Киссинджера

Спровоцированная режимом Нетаньяху война против Ирана привела к неожиданным последствия для её вдохновителей Провальная заморская авантюра с нападением на Иран тандема Израиль – США, которая продолжает множить болезненные последствия для мировой торговли, для энергетической и продовольственной безопасности, вкупе со своевольничанием Биньямина (Биби) Нетаньяху и его ястребиной команды, демонстративно вытерших ноги о формального патрона в лице Дональда Трампа, привели к тектоническим сдвигам.