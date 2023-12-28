Испания объявила о закрытии атомных электростанций страны

Испания в среду подтвердила планы по закрытию атомных электростанций страны к 2035 году, обнародовав энергетические меры, включая продление сроков реализации проектов по возобновляемым источникам энергии и скорректированные тендеры на возобновляемые источники энергии.
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