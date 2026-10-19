Менять летние шины на зимние рекомендуется при устойчивой среднесуточной температуре +5. +7 градусов и ниже, не дожидаясь первого снегопада, рассказал технический специалист Константин Ершов.
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