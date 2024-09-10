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Марочко раскрыл, для чего Украина подделывает документы иностранным наёмникам

Марочко раскрыл, для чего Украина подделывает документы иностранным наёмникам

Украинское командование подделывает документы иностранным наёмникам для сокрытия их присутствия на фронтеКогда русская сторона стала изучать документы ликвидированных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, стало понятно, что командование подделывает их.

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