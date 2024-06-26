Павел Новоселов обсудил с депутатами пермского Заксобрания законопроекты, затрагивающие интересы бизнеса

На заседании комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам депутаты рассмотрели ряд инициатив, которые так или иначе затрагивают интересы бизнеса, сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов.