Почему у полицейских возникают крамольные мысли

Говоря о борьбе с «оборотнями в погонах», стоит коснуться и другой стороны этого противостояния. Да, никто не отрицает, что нечестные правоохранители должны быть привлечены к ответственности и наказаны по всей строгости закона.
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