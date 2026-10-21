МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. После отмены экспортного запрета, введенного из‑за атак на нефтеперерабатывающие заводы, Россия вновь начала поставлять дизельное топливо морским путем на привычные рынки сбыта.
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