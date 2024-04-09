Екатеринбуржца шантажировали его ориентацией

В Екатеринбурге произошло нападение на молодого человека, приехавшего на свидание с мужчиной. 26-летний Борис (имя изменено) был избит и ограблен двумя агрессорами, которые встретили его на парковке ТРЦ «Мегаполис», об этом сообщил потерпевший.