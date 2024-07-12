Вначале было слово! Для нового книжного сервиса Строки от МТС шеф-редактор Maximonline.ru и автор Телеграм-канала «Новое про чтение» Мария Пименова составила подборку увлекательных романов в разных жанрах, главными действующими лицами которых являются книги.
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