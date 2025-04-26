AFP: во Франции на торги выставят саблю Наполеона

Саблю французского императора Наполеону I Бонапарту, которую он хранил с начала и до конца своего правления, впервые выставят на торги во Франции, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление аукционного дома Drouot.
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