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Живая Кубань

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Кровавый кошмар в США: бывший военный убил 22 и ранил более 60 человек в штате Мэн

Кровавый кошмар в США: бывший военный убил 22 и ранил более 60 человек в штате Мэн

Кровавый кошмар в США: бывший военный убил 22 и ранил более 60 человек в штате МэнНебольшой городок Льюистон с 36-тысячным населением в американском штате Мэн стал ареной бессмысленной и шокирующей по степени жестокости расправы над обычными людьми.

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