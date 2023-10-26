Кровавый кошмар в США: бывший военный убил 22 и ранил более 60 человек в штате Мэн

Кровавый кошмар в США: бывший военный убил 22 и ранил более 60 человек в штате МэнНебольшой городок Льюистон с 36-тысячным населением в американском штате Мэн стал ареной бессмысленной и шокирующей по степени жестокости расправы над обычными людьми.