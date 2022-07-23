Байден: потолок цен на российскую нефть поможет снизить стоимость топлива в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что введение "потолка" на стоимость российской нефти поможет сделать топливо в США значительно дешевле, передает ТАСС,ссылаясь на совещание американского лидера с помощниками по вопросам экономики.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что введение "потолка" на стоимость российской нефти поможет сделать топливо в США значительно дешевле, передает ТАСС,ссылаясь на совещание американского лидера с помощниками по вопросам экономики.
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