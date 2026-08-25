А вы заметили? Пользователи отмечают, что за последний месяц многие товары на маркетплейсах подорожали в два и даже более раза.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А вы заметили? Пользователи отмечают, что за последний месяц многие товары на маркетплейсах подорожали в два и даже более раза.
Свежие комментарии