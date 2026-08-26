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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мы никуда не уходим и не закрываемся, а делаем небольшую паузу». «Тенниси» объявил о приостановке работы с 1 сентября

«Тенниси» временно приостанавливает прием ставок с 1 сентября. Ранее о приостановке работы заявлял гендиректор букмекерской компании Руслан Сулейманов.

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