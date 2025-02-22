«Американская подстава»: USAID помогло семье мигрантов пробраться в РФ и незаконно получить квартиру в Мытищах

Страна и люди

Avia.pro - СМИ Скандал в Мытищах гремит на всю страну: многодетная семья мигрантов из Таджикистана, Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов, ухитрилась получить жилищный сертификат на 24 миллиона рублей, прикрываясь статусом малоимущих.