Парики Для многих современных женщин парик, если его ношение не является необходимостью, представляет собой самый настоящий пережиток прошлого, а все потому, что даже дорогие и качественные парики, выполненные из натуральных волос, не выглядят естественно, как ты их не зачесывай и не укладывай.
Почему израильтянки всегда носят парики
Комментарии
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Майя Maja
В жару в парике?! Уж лучше голову тихлю покрыть.
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2 д.
Richard B Riddick
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2453703
Шовинизм от светской львицы. Рынска поставила дагестанцев на «низшую ступень эволюции»
video mirtesen
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1 д.
В
Воробей
Определённо, этот трюк с париками для женщин придумали хитрые мужчины-фарисеи!
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18 час.
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