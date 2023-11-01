Почему израильтянки всегда носят парики

Парики Для многих современных женщин парик, если его ношение не является необходимостью, представляет собой самый настоящий пережиток прошлого, а все потому, что даже дорогие и качественные парики, выполненные из натуральных волос, не выглядят естественно, как ты их не зачесывай и не укладывай.