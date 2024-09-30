Сила духа и любовь к Родине: боец СВО из Казани рассказал, как военная служба изменила его жизнь

История о человеке, чьи сила духа и любовь к Родине смогли выдержать самые тяжелые испытания. Эмиль Кужаков из Казани, муж, отец и защитник Отечества, прошел через боль утрат и личные испытания, но всегда чувствовал поддержку близких и своей страны.