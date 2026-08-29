🚰 В Крыму ограничили подачу воды в нескольких районах По информации предприятия «Вода Крыма», в связи с аварийно-ремонтными работами и авариями на сетях «Крымэнерго» сегодня будет ограничено водоснабжение в ряде населённых пунктов: 🔵 Джанкойский филиал — село Ленинское(вышел из строя насос на скважине); 🔵 Красноперекопский филиал — село Ишунь: ул.
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