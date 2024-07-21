Смерть во Львове: три версии покушения на Фарион

Стрельба, взрывы, покушения и громкие «разборки», зачастую происходящие прямо среди бела дня в центральных районах крупных городов давно уже стали для Украины не шокирующими новостями, а повседневной рутиной.
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