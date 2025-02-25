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На проукраинском митинге в Марселе задержали двух подозреваемых в нападении на российское консульство

На проукраинском митинге в Марселе задержали двух подозреваемых в нападении на российское консульство

Двух человек задержали по подозрению в нападении на российское консульство в Марселе. Как сообщают французские СМИ, двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет отправились в полицию с проукраинской манифестации, которая проходила в городе.

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