На проукраинском митинге в Марселе задержали двух подозреваемых в нападении на российское консульство

Двух человек задержали по подозрению в нападении на российское консульство в Марселе. Как сообщают французские СМИ, двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет отправились в полицию с проукраинской манифестации, которая проходила в городе.
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