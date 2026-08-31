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Журнал «Профиль»

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Россия может ответить на использование странами НАТО своей территории для атак Киева, заявил посол

Некоторые страны НАТО предоставляют Киеву свою территорию, а также морское и воздушное пространство для проведения атак.

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