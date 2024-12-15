«Хотим как раньше!» Абхазские наследники Остапа Бендера выставили требование России

Александр Салтановский

Самостоятельность и независимость штука очень дорогая, не все даже большие страны и государства могут себе позволить такое, ну что же, захотели так захотели, дело ваше, может быть темень по ночам, да и другие сопутствующие "прелести" независимости, поспособствую просветлению в мозгах и немого снизят самооценку, гордых абхазов - нахлебников!