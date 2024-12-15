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СССР-Россия

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«Хотим как раньше!» Абхазские наследники Остапа Бендера выставили требование России

«Хотим как раньше!» Абхазские наследники Остапа Бендера выставили требование России

Абхазия вчера осталась без света. Согласно графику подачи электроэнергии, опубликованному компанией «Черноморэнерго», жители этой маленькой, но очень гордой республики в дневное время получали электричество лишь на два часа 48 минут.

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Комментарии
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Иосиф Калинин
А как насчет всех остальных &quot;братьев&quot;?
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
Да, какие уж тут сарказмы.....
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9 час.
Александр Салтановский
Самостоятельность и независимость штука очень дорогая, не все даже большие страны и государства могут себе позволить такое, ну что же, захотели так захотели, дело ваше, может быть темень по ночам, да и другие сопутствующие &quot;прелести&quot; независимости, поспособствую просветлению в мозгах и немого снизят самооценку, гордых абхазов - нахлебников!
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7 час.

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