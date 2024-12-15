Абхазия вчера осталась без света. Согласно графику подачи электроэнергии, опубликованному компанией «Черноморэнерго», жители этой маленькой, но очень гордой республики в дневное время получали электричество лишь на два часа 48 минут.
«Хотим как раньше!» Абхазские наследники Остапа Бендера выставили требование России
Комментарии
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Иосиф Калинин
А как насчет всех остальных "братьев"?
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9 час.
ИК
Иосиф Калинин
Да, какие уж тут сарказмы.....
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9 час.
Александр Салтановский
Самостоятельность и независимость штука очень дорогая, не все даже большие страны и государства могут себе позволить такое, ну что же, захотели так захотели, дело ваше, может быть темень по ночам, да и другие сопутствующие "прелести" независимости, поспособствую просветлению в мозгах и немого снизят самооценку, гордых абхазов - нахлебников!
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7 час.
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