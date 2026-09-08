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Орелtimes

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Орловская власть может расторгнуть контракт по «Судбищенской битве» 10 сентября

Орловская власть может расторгнуть контракт по «Судбищенской битве» 10 сентября

В Орле 7 сентября подрядчик должен был сдать завершённый мемориальный комплекс «Судбищенская битва». Этого не случилось.

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