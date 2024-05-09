Гонконгский поставщик Renault подал иск в суд о банкротстве «Москвича»

Арбитражный суд Москвы принял иск о банкротстве акционерного общества «Московский автомобильный завод „Москвич“ со стороны зарегистрированной в Гонконге компании Silver Basis Investment Development Company.
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