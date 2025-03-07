Си Цзиньпин посетил членов ВК НПКСК и принял участие в их панельной дискуссии

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг нанес визит членам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва из Демократической лиги Китая, Ассоциации содействия развитию демократии Китая и сферы образования, которые принимают участие в 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва.
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