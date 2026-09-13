Хитрая операция вызвала панику в ВСУ: русский танк вошел в тыл врага

Российские танкисты совершили настоящий подвиг в зоне специальной военной операции. Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» не просто прорвал оборону противника, а проехал 15 километров под непрерывными ударами вражеских беспилотников.
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