В ХАМАС заявили, что готовы к долгой обороне в войне с Израилем

Светлейший

И почему сейчас мне не жаль яврейских "заложников"?... Да, поначалу было дико это воспринимать, бородатые захватили еврейских бабов, дедов, но после того, что жыдва сотворила с Газой... Зту войну с сионистами будут продолжать родственники убитых женщин и детей Палестины, и это справедливо!!!