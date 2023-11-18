Палестинская группировка ХАМАС подготовилась к длительной конфронтации с Израилем, заявил представитель организации Абу Убайде, передает Tagesschau.
В ХАМАС заявили, что готовы к долгой обороне в войне с Израилем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлейший
И почему сейчас мне не жаль яврейских "заложников"?... Да, поначалу было дико это воспринимать, бородатые захватили еврейских бабов, дедов, но после того, что жыдва сотворила с Газой... Зту войну с сионистами будут продолжать родственники убитых женщин и детей Палестины, и это справедливо!!!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии