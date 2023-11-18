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В ХАМАС заявили, что готовы к долгой обороне в войне с Израилем

В ХАМАС заявили, что готовы к долгой обороне в войне с Израилем

Палестинская группировка ХАМАС подготовилась к длительной конфронтации с Израилем, заявил представитель организации Абу Убайде, передает Tagesschau.

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Комментарии
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Светлейший
И почему сейчас мне не жаль яврейских &quot;заложников&quot;?... Да, поначалу было дико это воспринимать, бородатые захватили еврейских бабов, дедов, но после того, что жыдва сотворила с Газой... Зту войну с сионистами будут продолжать родственники убитых женщин и детей Палестины, и это справедливо!!!
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